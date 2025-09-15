Депутат Шолохов назвал избыточной идею исключить иностранную музыку на стадионах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в интервью News.ru оценил идею полностью исключить иностранную музыку с внутренних спортивных мероприятий в России.

Депутат назвал соответствующую инициативу избыточной и трудновыполнимой. На его взгляд, основная проблема заключается не в нехватке запретов, а в недостаточном интересе к российской культуре.

«Во многих подобных случаях я задаюсь вопросом, кто выбирает такой контент, почему в большинстве своем звучит только зарубежная музыка. Это вопрос к нам самим», — отметил парламентарий.

Шолохов призвал проводить мероприятия, направленные на возрождение интереса и уважения к родной культуре.