Депутат Шишкина отметила специфичность структуры загрязнения в Петербурге

Депутат петербургского ЗакСа Марина Шишкина, возглавившая федеральный список партии «Зеленые» на выборах в Государственную думу РФ, рассказала о специфических экологических вызовах Северной столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

По словам парламентария, жить в Петербурге не опаснее, чем в любом другом мегаполисе мира, однако поводов для полного спокойствия пока нет.

«В нашем городе — специфическая структура загрязнения. Наш главный экологический вызов сегодня — не заводы, а автомобильный транспорт, на долю которого приходится основная масса вредных выбросов», — объяснила Шишкина.

Она отметила, что ситуацию усугубляет влажный климат города, который удерживает взвешенные частицы в приземном слое воздуха.