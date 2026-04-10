Депутат Шапкин напомнил дачникам о штрафах за нескошенную траву и сорняки

Владельцы дачных участков должны следить за состоянием своих территорий и своевременно удалять сорную растительность. В противном случае им грозят штрафы, напомнил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин в беседе с РИА «Новости» .

По словам депутата, речь идет о земельных участках, которые сильно заросли сорняками и бурьяном. По закону владельцы не имеют права содержать свою территорию в таком состоянии.

За нарушение правил борьбы с сорной растительностью предусмотрены разные виды административного наказания. Размер денежного взыскания для физических лиц — от 300 до 500 рублей, добавило Ura.ru.