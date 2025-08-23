Депутат Рябоконь указал на нулевую задолженность по зарплатам за год в Петербурге
За 12 месяцев задолженность по зарплатам в России увеличилась вдвое. Согласно данным Росстата, с июля 2024 по июль 2025 года сумма долга возросла на 521,2 миллиона рублей и достигла миллиарда рублей, сообщил Piter TV со ссылкой на депутата Законодательного собрания Петербурга Андрея Рябоконя.
В Северо-Западном федеральном округе наибольший уровень задолженности зафиксировали в Вологодской области (104 миллиона рублей), Калининградской области (29 миллионов рублей) и Ленинградской области (18,9 миллиона рублей).
На федеральном уровне лидерами по задолженности стали Тверская область (270,4 миллиона рублей), Нижегородская область (194,5 миллиона рублей) и Москва (123,5 миллиона рублей).
Рябоконь отметил, что в Северной столице задолженность по заработной плате отсутствует, добавил телеканал «Санкт-Петербург».