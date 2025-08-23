Депутат Рябоконь указал на нулевую задолженность по зарплатам за год в Петербурге

За 12 месяцев задолженность по зарплатам в России увеличилась вдвое. Согласно данным Росстата, с июля 2024 по июль 2025 года сумма долга возросла на 521,2 миллиона рублей и достигла миллиарда рублей, сообщил Piter TV со ссылкой на депутата Законодательного собрания Петербурга Андрея Рябоконя.