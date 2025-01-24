Депутат Рябоконь призвал обязать родителей контролировать смартфоны детей

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь предложил обязать родителей устанавливать программы контроля на смартфоны детей. Об этом сообщила « Парламентская газета ».

По словам парламентария, многие педагоги и психологи обеспокоены чрезмерной увлеченностью несовершеннолетних гаджетами и социальными сетями.

«Наша страна рискует потерять будущие поколения», — заявил спикер.

Рябоконь призвал дополнить федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» новым положением. Данный пункт, пояснил депутат, обяжет родителей не позволять детям пользоваться смартфонами без предварительной установки программ, блокирующих доступ к нежелательному контенту и отслеживающих время пребывания в гаджете, добавила радиостанция Sputnik.