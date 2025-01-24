Депутат Рябоконь призвал обязать родителей контролировать смартфоны детей
Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь предложил обязать родителей устанавливать программы контроля на смартфоны детей. Об этом сообщила «Парламентская газета».
По словам парламентария, многие педагоги и психологи обеспокоены чрезмерной увлеченностью несовершеннолетних гаджетами и социальными сетями.
«Наша страна рискует потерять будущие поколения», — заявил спикер.
Рябоконь призвал дополнить федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» новым положением. Данный пункт, пояснил депутат, обяжет родителей не позволять детям пользоваться смартфонами без предварительной установки программ, блокирующих доступ к нежелательному контенту и отслеживающих время пребывания в гаджете, добавила радиостанция Sputnik.