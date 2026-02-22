Депутат Резник объяснил сокращение продаж коньяка повышением минимальных розничных цен и акцизов

По итогам 2025 года продажи коньяка в России сократились на 9,2%. Председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, депутат Госдумы Владислав Резник в беседе с URA.RU объяснил это повышением минимальных розничных цен и акцизов.

Резник отметил, что производители качественной продукции не так сильно зависят от потребительских трендов. Например, Кизлярский коньячный завод увеличил выпуск на 4%, а Дербентский коньячный комбинат планировал нарастить реализацию на 2,8%. Это произошло на фоне общего снижения производства коньяка на 13%.

«Больше половины проверенных образцов импортного напитка, в основном из Армении, являются контрафактом», — заявил Резник. По его словам, такие напитки содержат не виноградные спирты, а ароматизаторы, и не соответствуют требованиям по органолептическим показателям и сроку выдержки.

Резник подчеркнул, что импорт и потребление таких фальсифицированных напитков сокращаются в пользу качественных отечественных продуктов.