Депутат Разворотнева: все критерии для отключения отопления уже есть
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева высказалась об идее разработки новых критериев для отключения отопления, которые будут учитывать прогнозы погоды. Об этом сообщил RT.
По словам депутата, все нужные параметры уже существуют. Речь идет о санитарных нормах, согласно которым отопление включают при среднесуточной температуре ниже +8 градусов и выключают, когда она превышает этот показатель.
«Дальше уже решения зависят от региональных властей», — заявила парламентарий.
Разворотнева напомнила, что сама процедура предусматривает технологические моменты. Власти понимают, что отключить отопление проще, чем включить его снова.