Депутат Разворотнева: все критерии для отключения отопления уже есть

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева высказалась об идее разработки новых критериев для отключения отопления, которые будут учитывать прогнозы погоды. Об этом сообщил RT .

По словам депутата, все нужные параметры уже существуют. Речь идет о санитарных нормах, согласно которым отопление включают при среднесуточной температуре ниже +8 градусов и выключают, когда она превышает этот показатель.

«Дальше уже решения зависят от региональных властей», — заявила парламентарий.

Разворотнева напомнила, что сама процедура предусматривает технологические моменты. Власти понимают, что отключить отопление проще, чем включить его снова.