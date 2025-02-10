Депутат Разворотнева: сезонная плата за тепло сделает расчеты более понятными

С 1 марта в России вводится запрет на оплату отопления по схеме, при которой платежи распределяются равными частями на весь год. Теперь оплата будет производиться только в течение отопительного сезона. Этот переход имеет как положительные, так и отрицательные стороны, о которых рассказала Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам строительства и ЖКХ, в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам депутата, новая схема сделает расчеты более понятными для потребителей, так как они смогут сверять показания счетчиков с выставленными суммами. Также увеличится прозрачность расчетов для управляющих компаний, собирающих плату за услуги теплоснабжения.

Парламентарий отметила, что нововведение имеет и недостаток: суммы в платежных документах могут оказаться слишком крупными, когда платежи производятся только в зимний период.