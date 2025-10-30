Депутат Разворотнева раскритиковала идею со снижением нормы потребления электричества

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала предложение Федеральной антимонопольной службы о снижении социальной нормы потребления электроэнергии с 2027 года. Об этом сообщило ИА НСН .

Депутат раскритиковала инициативу, назвав подобного рода решения антисоциальными. По ее словам, такие нововведения наносят ущерб малоимущему населению.

«Без этой меры можно было бы как-то обойтись и не усугублять сейчас, когда и так достаточно непростая ситуация, связанная с ростом тарифов», — заявила парламентарий.

Разворотнева также напомнила, что энергопотребление домохозяйств значительно уступает уровню промышленных предприятий, что делает сокращение социальных норм экономически неэффективным.