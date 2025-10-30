Депутат Разворотнева раскритиковала идею со снижением нормы потребления электричества
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала предложение Федеральной антимонопольной службы о снижении социальной нормы потребления электроэнергии с 2027 года. Об этом сообщило ИА НСН.
Депутат раскритиковала инициативу, назвав подобного рода решения антисоциальными. По ее словам, такие нововведения наносят ущерб малоимущему населению.
«Без этой меры можно было бы как-то обойтись и не усугублять сейчас, когда и так достаточно непростая ситуация, связанная с ростом тарифов», — заявила парламентарий.
Разворотнева также напомнила, что энергопотребление домохозяйств значительно уступает уровню промышленных предприятий, что делает сокращение социальных норм экономически неэффективным.