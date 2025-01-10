Депутат Разворотнева отметила готовность коммунальных служб к снегопадам в Москве

Заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальным услугам Государственной думы РФ Светлана Разворотнева рассказала Общественной Службе Новостей , как Москва справляется с проблемой снегопадов.

Разворотнева подчеркнула, что погода в Москве сейчас теплая и практически бесснежная, что облегчает задачу городских служб. Однако, прошлый зимний сезон был сложнее, и возникали проблемы с уборкой снега.

Тем не менее, нынешняя зима проходит без серьезных трудностей. Депутат заметила улучшение ситуации с набором персонала, что позволило городу справляться с ситуацией.

Несмотря на возможные сбои, городская инфраструктура работает стабильно, что свидетельствует о достаточном уровне готовности коммунальных служб к зимней нагрузке, сказала она.