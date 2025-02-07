Депутат Разворотнева назвала нереализуемой идею об «ипотечном зачатии»

Предоставление льготной ипотеки под 6% годовых при условии рождения ребенка несет серьезные риски для семей, поскольку изменение жизненных обстоятельств может привести к финансовым трудностям. Такое мнение высказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре ИА НСН.

По ее словам, идея «ипотечного зачатия» не имеет шансов на реализацию, так как государство не должно принуждать граждан к рождению детей или наказывать их за отсутствие потомства.

«Такой законопроект в Госдуме не появлялся. Предоставление льготного кредита под обязанность родить детей, мне кажется, — абсолютно фантастическая идея», — заявила депутат.

На взгляд парламентария, такое предложение вряд ли будет поддержано, хотя обсуждение других инициатив, направленных на улучшение доступности ипотечного кредитования для широких слоев населения, остается актуальным.

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