Депутат Разворотнева назвала непонятным предложение о снижении коммунальных платежей за просрочки
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала предложение депутатов фракции «Новые люди» о введении штрафных санкций для управляющих компаний за несоблюдение сроков выполнения заявок жильцов. Об этом сообщило ИА НСН.
Депутат назвала идею непонятной, напомнив, что действующая редакция Жилищного кодекса уже предусматривает механизм перерасчета платы за некачественно выполненные или просроченные коммунальные услуги.
«Речь идет именно о тех видах услуг, которые зафиксированы. Более того, я с коллегами по комитету внесла законопроект, в соответствии с которым Минстрой должен предложить регламент подписания этих актов», — отметила парламентарий.
По ее словам, осенью ожидать увеличения тарифов на ЖКУ не стоит, так как ежегодное повышение стоимости коммунальных услуг проводится в июне.