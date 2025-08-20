Депутат Разворотнева назвала непонятным предложение о снижении коммунальных платежей за просрочки

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала предложение депутатов фракции «Новые люди» о введении штрафных санкций для управляющих компаний за несоблюдение сроков выполнения заявок жильцов. Об этом сообщило ИА НСН .

Депутат назвала идею непонятной, напомнив, что действующая редакция Жилищного кодекса уже предусматривает механизм перерасчета платы за некачественно выполненные или просроченные коммунальные услуги.

«Речь идет именно о тех видах услуг, которые зафиксированы. Более того, я с коллегами по комитету внесла законопроект, в соответствии с которым Минстрой должен предложить регламент подписания этих актов», — отметила парламентарий.

По ее словам, осенью ожидать увеличения тарифов на ЖКУ не стоит, так как ежегодное повышение стоимости коммунальных услуг проводится в июне.