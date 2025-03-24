Депутат Разворотнева: льготная ипотека повлияет на вторичный рынок

В России обсуждают возможность покупки жилья на вторичном рынке по льготной ипотеке. Эту инициативу прокомментировала в интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По словам парламентария, повышение ключевой ставки плохо сказывается на возможностях граждан улучшать жилищные условия в больших городах. Строительный рынок тоже испытывает трудности: растет число непроданных квартир. Поэтому представители строительной отрасли просят смягчить условия льготной ипотеки.

Сейчас рассматривается вопрос о льготной ипотеке для семей с одним ребенком младше 18 лет. Это поможет семьям из мегаполисов, поскольку в малых населенных пунктах такая ипотека уже существует. Также обсуждается возможность приобретения вторичного жилья по программе льготной ипотеки, отметила Разворотнева.