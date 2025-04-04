Депутат Попов: возвращение YouTube в Россию зависит только от Google

Евгений Попов, заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам информационной политики, информационных технологий и связи, заявил, что возвращение видеохостинга YouTube в Россию не связано с успехами переговоров с США. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам депутата, корпорация Google, владеющая платформой, может возобновить свою деятельность в России в любое время, если начнет соблюдать российское законодательство.

«Владельцы видеохостинга должны прекратить использовать YouTube для распространения ненависти к российскому народу и призывов к расчленению России», — заявил парламентарий.

Подводя итог, Попов подчеркнул, что работа YouTube в России зависит исключительно от соблюдения корпорацией Google российских законов, а не от текущей политической ситуации.