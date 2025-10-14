Депутат Плякин заявил, что Алтай достоин другого подхода к развитию туризма

Депутат Государственной думы Владимир Плякин выразил мнение, что развитие туризма на Алтае требует принципиально иных подходов, нежели организация игровой зоны. Об этом сообщил Life.ru .

По словам парламентария, уникальность региона заключается в его природных красотах и спокойной атмосфере.

«Алтай достоин другого подхода: нужно вкладываться в инфраструктуру, развивать маршруты», — заявил депутат.

Он пояснил, что идея Минфина о создании игорной зоны в республике может оказаться неудачной, так как главной целью поездки туристов останутся природные достопримечательности.