Депутат Плякин заявил, что Алтай достоин другого подхода к развитию туризма
Депутат Государственной думы Владимир Плякин выразил мнение, что развитие туризма на Алтае требует принципиально иных подходов, нежели организация игровой зоны. Об этом сообщил Life.ru.
По словам парламентария, уникальность региона заключается в его природных красотах и спокойной атмосфере.
«Алтай достоин другого подхода: нужно вкладываться в инфраструктуру, развивать маршруты», — заявил депутат.
Он пояснил, что идея Минфина о создании игорной зоны в республике может оказаться неудачной, так как главной целью поездки туристов останутся природные достопримечательности.