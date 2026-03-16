Депутат Плякин призвал разрешить аптекам продавать лекарства поштучно

Депутат Государственной думы Владимир Плякин выступил с инициативой законодательно закрепить возможность аптек продавать лекарства поштучно по требованию покупателя. В беседе с Life.ru он отметил, что это позволит гражданам сэкономить на медикаментах и сократить количество просроченных препаратов.

По словам парламентария, сейчас аптеки продают лекарства только целыми упаковками. Пациенты вынуждены покупать больше таблеток, чем нужно для курса лечения. Например, в упаковке может быть 28 таблеток, а пациенту назначен курс на 30 дней. В итоге человеку приходится покупать вторую упаковку ради двух-трех таблеток, что приводит к лишним финансовым затратам.

Владимир Плякин предложил разрешить отпуск лекарственных препаратов блистерами или ампулами без нарушения первичной упаковки. Это позволит пациентам покупать ровно то количество медикаментов, которое необходимо для полного курса лечения.