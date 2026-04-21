Депутат Плякин предложил выпускать «чистые» карты без номеров и CVV

Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил выпускать банковские карты без номеров и CVV. По его мнению, такие меры помогут защитить россиян от действий аферистов, сообщил Life.ru .

Если карта утеряна или ее фотография попала в руки злоумышленников, то все данные оказываются в открытом доступе. Согласно задумке парламентария, на карте будут указаны только имя и фамилия держателя, а также последние четыре цифры номера счета.

Депутат считает, что такая мера позволит снизить число финансовых преступлений против граждан. При этом удобство использования карты для клиента не изменится, добавил Плякин.