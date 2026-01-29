Депутат Плякин предложил переводить студентов на удаленку во время снегопадов

Сильные снегопады превращают городские улицы в настоящие препятствия для пешеходов, особенно для детей и подростков. Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил переводить учеников и студентов на дистанционное обучение при такой погоде, сообщил Life.ru .

По словам парламентария, суровые зимние условия создают повышенные риски травмирования и делают передвижение опасным.

«Несколько дней дистанционного обучения — это не слабость и не уступка, а просто разумная забота», — отметил депутат.

Как пояснил Плякин, перевод на удаленку позволит детям спокойно заниматься дома, сидя в тепле и комфорте.