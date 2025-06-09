Депутат Пискарев поддержал идею со сбором данных детей мигрантов

Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев прокомментировал проект закона, обязывающего образовательные учреждения передавать сведения о детях мигрантов органам МВД. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Парламентарий счел инициативу своевременной и необходимой.

«Мы обязаны защитить интересы детей, так как некоторые мигранты не отдают их учиться, они в лучшем случае помогают родителям в работе, например на рынке», — пояснил депутат.

Часть из них, не владея языком, оказываются предоставленными самим себе и попадают под влияние криминальных сообществ, участвуют в наркотрафике или образуют молодежные группировки, терроризирующие местное население, добавил Пискарев.