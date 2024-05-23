Депутат Петров: запрет на кальяны должен затронуть все кафе и рестораны

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что запрет на кальяны должен распространяться на все кафе и рестораны. Контролировать процесс курения «в отдельных зонах» крайне сложно, отметил депутат в беседе с ИА НСН .

По его словам, именно в соответствующих заведениях фиксируют самое большое количество нарушений.

«И это публичная демонстрация детям курения, что крайне негативно влияет на их поведение, это пропагандирует само курение. Нужно курить дома такие смеси», — высказался парламентарий.

Он также призвал ввести отдельное лицензирование для специализированных кальянных.