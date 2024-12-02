Депутат петербургского Заксобрания Крупник предложил ввести зарплату для родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами

В России предложили учредить отдельную государственную заработную плату-пенсию для родителей, которые решили оставить работу ради ухода за своими тяжелобольными детьми. С инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он направил обращение на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, передает RT .

По словам Крупника, сегодня в России проживают тысячи детей-инвалидов, которые нуждаются в ежедневной заботе и уходе. Далеко не все из них содержатся в специализированных учреждениях. Большинство находятся на попечении родителей, которые были вынуждены отказаться от карьеры и посвятить свою жизнь тяжелобольному ребенку.

Парламентарий отметил, что зарплата могла бы составлять в районе 50 тысяч рублей, однако точная сумма выплаты будет обсуждаться после одобрения проекта.