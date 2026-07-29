Депутат Панеш разъяснил, какие поврежденные купюры обязаны принимать

Зампред думского Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил, что банкнота с небольшими дефектами сохраняет платежеспособность. Речь идет о купюрах с надрывами, потертостями, проколами, а также с оторванным уголком или краем, передает RT .

Панеш уточнил, что такие деньги обязаны принимать в любой торговой точке, если на купюре четко видны номинал, серия и номер. По его словам, отказ кассира принять такую банкноту нарушает права покупателя.

Серьезно поврежденные купюры нужно обменивать в банке. К таким случаям депутат отнес сильно порванные, загрязненные, обгоревшие банкноты, а также деньги, поврежденные химическим или термическим способом.

Он добавил, что обмен обычно проводят бесплатно, если от купюры сохранилось не менее 55% первоначальной площади. Если у кассира или банка возникнут сомнения, банкноту могут отправить на бесплатную экспертизу в Банк России. После подтверждения подлинности владельцу вернут полную сумму.

Если от купюры осталось менее 55%, обмен невозможен. Исключение действует для двух поврежденных банкнот одного номинала, если их можно сложить в одну купюру и каждая часть занимает не менее 50% полной площади. Не обменивают и расслоившиеся банкноты, потерявшие одну из сторон.