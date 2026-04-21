Депутат Панеш предупредил, что за самовольную установку кондиционера могут оштрафовать

Для установки кондиционера нужно получить разрешение, иначе могут заставить снять его за свой счет и выписать штраф. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция ЛДПР) Каплан Панеш.

Фасад дома относится к общему имуществу собственников, и установка наружного блока кондиционера считается его изменением. Чтобы избежать судебного решения о демонтаже, установку необходимо согласовать с не менее чем двумя третями собственников, написало URA.RU.

В новых домах, где застройщик утвердил схему размещения кондиционеров, достаточно обратиться в управляющую компанию и установить блок в отведенном месте. Если схемы нет, нужно провести общее собрание и представить эскизный проект с указанием места размещения, габаритов и уровня шума.

Нельзя размещать блок на стенах соседей, перекрывать их окна и балконы, а также отводить конденсат на козырек или фасад — воду нужно направлять в систему водостока. При установке без согласования соседи или управляющая компания могут обратиться в суд, который в большинстве случаев встанет на их сторону. Тогда демонтировать блок придется за свой счет.

За неправильную установку предусмотрены штрафы: для граждан — от 2 до 2,5 тысяч рублей, за шум или капание — от 500 до 1000 рублей, для домов-памятников архитектуры — до 200 тысяч рублей.