Депутат Панеш перечислил плюсы введения института налогового уполномоченного в России

В Госдуме обсуждают возможность создания ассоциации налогоплательщиков или введения института налогового уполномоченного. Это предложение выдвинул заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, написал Life.ru .

Парламентарий отметил, что сегодня налогоплательщик в системе в основном видится как «обязанное лицо» и объект контроля. Хотя есть возможность запросить разъяснения или обжаловать решения налоговых органов, это инструменты для разрешения конкретных споров. Когда речь идет о приоритетах бюджетной политики, «коллективного голоса» налогоплательщиков почти нет.

Панеш подчеркнул, что создание такого института могло бы улучшить взаимодействие между государством и налогоплательщиками. Он добавил, что сегодня существуют большие общественные организации, представляющие интересы крупных предпринимателей, компаний и малых предприятий. Было бы полезно, чтобы у налогоплательщиков появился эффективный формат взаимодействия с налоговой службой.