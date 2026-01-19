Депутат Панеш объяснил процедуру подачи претензий к управляющей компании

Собственники квартир в многоквартирных домах обладают законным правом требовать перерасчет платежей за содержание общедомового имущества, если услуга оказывается ненадлежащим образом. Парламентарий Каплан Панеш объяснил процедуру подачи претензий к управляющей компании и последующий механизм перерасчета платы в беседе с Life.ru .

Если жильцы сталкиваются с низкими стандартами обслуживания, такими как грязные подъезды, неисправный лифт, перебои с отоплением или холодной водой, они вправе подать жалобу в управляющую организацию. Отсутствие реакции со стороны управляющей компании дает основание направить заявление в государственную жилищную инспекцию и потребовать составления акта о нарушении.

Парламентарий подчеркнул, что процедура возможна и действенна, но требует усилий и настойчивости от собственников. Управляющие компании нередко оказывают сопротивление подобным требованиям, поэтому необходимо собрать убедительную доказательную базу нарушений.

Панеш упомянул, что в последнее время государственные инспекции ужесточили контроль, что повышает шансы владельцев квартир на положительный исход разбирательства. Ключевым фактором успеха является активное участие жильцов и четкое представление доказательств низкого качества предоставляемых услуг.