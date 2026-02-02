Депутат Панеш назвал «налоговый кешбэк» ощутимым финансовым подспорьем для семей

С 2026 года российские семьи с двумя и более детьми смогут воспользоваться новым механизмом финансовой поддержки — ежегодным налоговым возвратом. Этот инструмент, получивший название «налоговый кешбэк», позволит возвращать часть уплаченного НДФЛ при соблюдении определенных условий. Подробнее рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru .

По его словам, мера предполагает возврат части уже уплаченного государству подоходного налога. Механизм адресной помощи реализуется через перерасчет уплаченного налога по льготной ставке в 6% вместо стандартных 13%. Разница подлежит возврату на счет гражданина.

Депутат назвал инструмент ощутимым финансовым подспорьем для родителей. К основным критериям для получения относятся наличие в семье как минимум двух детей, официальные доходы родителей и уровень среднедушевого дохода семьи, не превышающий полуторакратную величину регионального прожиточного минимума.