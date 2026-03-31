Депутат Панеш напомнил о праве жильцов на перерасчет платы за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал Life.ru о праве жильцов на перерасчет платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах. Это возможно, если управляющая компания нарушает установленные требования.

Основанием для обращения за перерасчетом могут служить различные нарушения со стороны управляющей организации. Среди них — невыполнение уборки мест общего пользования, несвоевременный или некачественный вывоз твердых коммунальных отходов, неудовлетворительное состояние освещения в подъездах и на придомовой территории, нарушение графика промывки систем отопления, ненадлежащая подготовка дома к сезонной эксплуатации, а также неисполнение работ по текущему ремонту общего имущества и отсутствие коммунальных ресурсов, например, длительное отключение электроэнергии.

Чтобы добиться перерасчета, необходимо правильно задокументировать факты нарушений. Сначала нужно направить в управляющую организацию письменное обращение с перечнем выявленных недостатков и требованием их устранения в разумные сроки. К обращению желательно приложить подтверждающие материалы: фотографии, видеозаписи, акты осмотра, подписанные соседями.

Если управляющая компания не реагирует или нарушения остаются неустраненными, следующим шагом становится составление акта о предоставлении услуг ненадлежащего качества. Документ составляется комиссионно с участием представителя управляющей организации, инициативной группы собственников, а также, по возможности, представителя государственного жилищного надзора или члена совета многоквартирного дома.

На основании составленного акта собственники подают в управляющую организацию заявление о перерасчете платы. Если компания отказывается производить перерасчет, жильцы вправе обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию либо в судебные органы. Практика последних лет свидетельствует, что при наличии правильно оформленных документов жилищные инспекции все чаще принимают сторону собственников.

«Несмотря на бюрократические сложности, описанный механизм является действенным инструментом контроля за деятельностью управляющих организаций и защиты финансовых интересов граждан», — заключил парламентарий.