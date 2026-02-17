Депутат Панеш напомнил коммунальщикам о штрафах за неубранный снег

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал Life.ru о важности соблюдения сроков уборки снега в зимний период.

По его словам, если территория отмежевана и относится к многоквартирному дому, убирать снег обязаны управляющая компания, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив. Если участок не размежеван — ответственность несет муниципалитет. За дороги, парки, скверы и площади отвечают государственные или муниципальные службы.

Депутат отметил, что вывоз снега осуществляется на специальные площадки с водонепроницаемым покрытием либо на снегоплавильные установки. Нарушителям грозят штрафы: гражданам — до четырех тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, индивидуальным предпринимателям — до 50 тысяч, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей.