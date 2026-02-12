Депутат Панеш напомнил, что очистка внутренней части балкона от наледи — обязанность жильца
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш пояснил в беседе с Life.ru, как распределена ответственность за уборку снега и наледи с конструкций многоквартирного дома.
По его словам, владельцы квартир должны следить за безопасностью своего имущества, а управляющая организация — общего имущества дома.
«Очистка снега и сосулек с внутренней части балкона, с его плиты и ограждений — прямая обязанность собственника жилья», — отметил депутат.
Он также добавил, что управляющая компания отвечает за очистку кровли, козырьков над подъездами, общественных балконов на первых этажах и других общих конструкций