Депутат Панеш напомнил, что некоторые граждане смогут выйти на пенсию досрочно в 2026 году

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с RT сообщил, что в 2026 году досрочно выйти на пенсию смогут мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет.

По словам депутата, право на досрочную пенсию получат мужчины старше 63 лет и женщины старше 58 лет при наличии необходимого стажа. Это позволит им оформить выплаты на два года раньше общего пенсионного возраста.

«Важно отметить, что в страховой стаж включаются не только периоды официальной работы, когда работодатель делал взносы, но и, например, время прохождения срочной военной службы», — добавил Панеш.

Помимо сверхстажа, существуют и другие основания для досрочного назначения пенсии. Многодетные матери могут выйти на пенсию в 57 лет (с тремя детьми), в 56 лет (с четырьмя детьми) и в 50 лет (с пятью и более детьми) при наличии 15 лет страхового стажа.

Особые льготы предусмотрены для педагогов и медицинских работников после выработки специального стажа от 25 лет, а также для граждан, работавших во вредных или тяжелых условиях, и жителей районов Крайнего Севера.