Депутат Останина заявила, что к пышному торжеству молодоженов часто толкают родители

Молодежь устраивает пышное торжество в большинстве случаев из-за того, что этого хотят родители. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, стоимость торжества в основном зависит от аппетитов молодых. А они чаще скромные. Однако родители нередко настаивают на масштабном праздновании.

«Я за то, чтобы все наши молодые люди имели возможность торжественно регистрировать брак. Как правило, это бывает один раз в жизни и запоминается навсегда», — отметила депутат.

При этом добавила, что рост цен на организацию свадеб ударит по бюджету молодых. Потому что эти деньги они могли бы потратить на полезную покупку или путешествие.

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