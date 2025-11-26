Депутат Останина заявила, что государство должно создать алиментный фонд

Депутаты и сенатор Айрат Гибатдинов предложили установить минимальную сумму алиментов на уровне половины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с ИА НСН поддержала эту идею.

Она считает, что государство должно создать алиментный фонд, из которого детям родителей-должников будут выплачиваться алименты в размере не менее половины МРОТ на ребенка.

«У нас сегодня алименты — 25%, 33%, и 50% в случае, если там трое детей. Для тех, кто не имеет постоянного заработка, уже есть фиксированная сумма, которая составляет половину МРОТ на ребенка», — отметила Останина.

По ее мнению, необходимо востребовать эти деньги с должников или заставлять их отрабатывать задолженность.

Если инициатива будет принята, то размер ежемесячных алиментов на несовершеннолетних детей составит: на одного ребенка — половина МРОТ, на двух детей — три четверти, на трех и более детей — полный размер величины МРОТ.