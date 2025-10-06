Депутат Останина предложила ввести маркировку для «мыльных сигарет»

В России начали продавать «мыльные сигареты» — наборы, имитирующие пачки с сигаретами, но содержащие трубочки и мыльный раствор. Эти товары позиционируются как помощь для тех, кто хочет отказаться от курения. Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью радио Sputnik высказалась о необходимости маркировки таких наборов.

«Конечно, правильнее было бы поставить маркировку 18+. В данном случае если набор по виду аналогичен натуральной сигарете, то естественно у человека закладывается на подкорке, особенно если это ребенок, что сигарета — это также безопасно, как мыло», — отметила парламентарий.

По мнению Останиной, важно воспитывать культуру отказа от табака, а не только запрещать товары. Необходимо запрещать пропаганду самого курения, добавила депутат.