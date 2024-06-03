Депутат Останина предложила сократить рабочую неделю для всех родителей с двумя и более детьми

Рабочую неделю нужно сокращать не только для матерей, которые воспитывают от двух и больше детей, но и для отцов. Таким мнением с «Ридусом» поделилась председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Она подчеркнула, что законопроект, который предлагают к рассмотрению депутаты, нужно доработать.

«Делать это, во-первых, нужно не только для матерей, воспитывающих двух и более детей, но и для тех женщин, которые имеют одного ребенка. Каждый ребенок нуждается в заботе родителей. Зачем начинать отсчет от двух детей?» — отметила Останина.

Она также добавила, что сокращенная до 39 часов рабочая неделя должна затрагивать и отцов. Потому что оба родителя на равных занимаются воспитанием ребенка и несут одинаковую ответственность за него.