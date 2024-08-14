Депутат Останина положительно оценила идею о школьном кешбэке

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре ИА НСН назвала разумной идею о школьном кешбэке.

Однако депутат призвала проработать инициативу. Она указала на необходимость возвращения одинаковой суммы за приобретение школьных товаров.

«Потому что кто-то совершит покупки на 50 тысяч, а кто-то — на пять», — пояснила парламентарий.

Останина отметила, что обязательно поддержит соответствующий законопроект, если он появится.

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