Депутат Останина поддержала идею о сокращении часов на английский язык в школах

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина высказала свое мнение относительно инициативы Министерства просвещения России о сокращении часов на изучение английского языка в пятых-седьмых классах. В беседе с Lenta.ru депутат поддержала идею перераспределения учебного времени в пользу русского языка, литературы и отечественной истории.

Останина подчеркнула, что сокращение часов на русский язык, литературу и историю оказывает влияние на знания детей. Она также отметила, что английский язык требует самостоятельного изучения и не должен быть единственным иностранным языком, который интересует школьников.

«Я за то, чтобы наши дети лучше знали русский язык, русскую литературу, хорошо бы знали нашу отечественную историю», — заявила Останина.

Министерство просвещения России предлагает сократить часы на изучение английского языка с трех до двух часов в неделю с 1 сентября 2026 года.