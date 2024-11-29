Депутат Останина обвинила старшее поколение в том, что оно не передало свои ценности молодежи

Старшее поколение само виновато в том, что не передало молодежи свои ценности. Такое мнение в беседе с НСН выразила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, нужно было вовлекать детей в какие-то организации, рассказывать им сказки и петь песни своего времени, прививая любовь к родной культуре.

«Беда нашего поколения в том, что мы не сумели передать те ценности, которые, в которых мы воспитывались сами», — подчеркнула Останина.

Депутат добавила, что при этом не стоит обобщать. Потому что именно молодое поколение сейчас стоит на защите России и всего мира.