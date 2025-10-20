Депутат Останина не поддержала инициативу РПЦ о наделении отца правом голоса при принятии решения об аборте

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Москвой 24» прокомментировала инициативу Русской православной церкви о наделении отца правом голоса при принятии решения об аборте.

По ее мнению, прежде чем обсуждать эту инициативу, необходимо рассмотреть мнение медицинского сообщества о том, считать ли эмбрион человеком.

Останина подчеркнула, что в России, как светском государстве, церковь не может выступать инициатором законодательных изменений. Она также отметила, что на данный момент нет официального документа, подтверждающего выдвижение данной инициативы, и подчеркнула, что законопроекты могут вносить только депутаты, президент, правительство, региональные законодательные собрания или члены Совета Федерации.