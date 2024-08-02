Депутат Останина не поддержала идею обязать родителей содержать детей до 23 лет

Депутаты предложили обязать родителей содержать своих детей до 23 лет во время учебы по очной форме. В беседе с Lenta.ru глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина эту идею не поддержала.

По словам депутата, полностью освобождать государство от своей обязанности заботиться о молодежи — это «подставить подножку семьям с детьми». Сегодня размер стипендии не позволяет студентам даже выживать, заключила Останина.

В пояснительной записке депутаты отметили, что в случае отсутствия у родителей возможности содержать детей, они смогут претендовать на помощь от братьев, сестер, дедушек и бабушек.