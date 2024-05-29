Депутат Останина назвала безобразием инцидент с досмотром выпускников на ЕГЭ в Воронеже

Выпускники одной из воронежских школ рассказали, что перед ЕГЭ проверяющие заставили их снимать нижнее белье для более детального досмотра. В беседе с RT глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала ситуацию безобразием.
По словам депутата, вскоре будет сделано заявление на заседании Государственной думы с требованием, чтобы Министерство просвещения положило конец подобным случаям.
Также Останина заявила о необходимости проверки всех школ на предмет соблюдения прав и достоинства детей.