Депутат Останина назвала безобразием инцидент с досмотром выпускников на ЕГЭ в Воронеже

Выпускники одной из воронежских школ рассказали, что перед ЕГЭ проверяющие заставили их снимать нижнее белье для более детального досмотра. В беседе с RT глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала ситуацию безобразием.

По словам депутата, вскоре будет сделано заявление на заседании Государственной думы с требованием, чтобы Министерство просвещения положило конец подобным случаям.

Также Останина заявила о необходимости проверки всех школ на предмет соблюдения прав и достоинства детей.

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