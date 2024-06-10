Депутат Останина назвала бесчеловечной идею привлекать детей к работе на опасных производствах

Депутат Юлия Оглоблина предложила привлекать подростков с 16 лет к работе на вредных и опасных производствах. В беседе с «Газетой.ru» инициативу прокомментировала глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина.
Соответствующие меры она назвала бесчеловечными. Сама инициатива не получит поддержку среди парламентариев, отметила депутат.
«Для меня чрезвычайно важно стоять на защите интересов детей и вот от таких горе-антидетских законопроектов строить решительные заслоны», — высказалась Останина.
Она также напомнила, что реализация данного предложения обернется негативными последствиями для репродуктивного здоровья несовершеннолетних.