Депутат Останина: государство должно поддерживать не только малоимущие семьи

Меры государственной поддержки должны распространяться на все семьи с детьми, в том числе благополучные. Такое мнение высказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Парламентарий призвала «не преувеличивать заявления, которые делают представители власти».

«Для того чтобы иметь поддержку от государства, надо стать бедным, малоимущим, чтобы признали это официально. Это звучит цинично, унизительно звучит», — отметила депутат.

По ее словам, необходимо оказывать помощь счастливым родителям, а также транслировать их позитивный опыт.