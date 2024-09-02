Депутат Огуль: многие курильщики перешли с обычных сигарет на электронные

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль рассказал о массовом переходе курильщиков с обычных сигарет на электронные. По словам парламентария, многие заболевания легких возникают у молодых людей именно после употребления вейпов, написал RT.

Электронные сигареты и вейпы опасны токсическими веществами, которые выделяются в процессе курения.

«У нас общее количество курящих, если говорить об обычных сигаретах, снижается, но большой скачок курящих, которые перешли к альтернативным видам курения», — сказал он.

Ранее Владимир Путин выразил опасения по поводу растущей популярности электронных сигарет у молодежи.

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