Депутат Оглоблина рассказала, что в октябре на огороде можно посеять свеклу и чеснок

Несмотря на то что осень постепенно крепчает, у россиян все еще есть шанс заняться огородом, и речь идет не только об уборке урожая. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в интервью Life рассказала, какие культуры можно сеять в октябре.
Важно правильно определить сроки посева, чтобы семена не успели прорасти до первых заморозков. Для большинства растений требуется температура не ниже +5 градусов для прорастания.
Лучше всего высаживать их, когда температура опустится до 1-3 градусов и стабильна в течение нескольких дней. Наиболее популярны среди дачников холодостойкие культуры, такие как свекла, укроп, морковь, салат, пастернак, чеснок и другие.
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