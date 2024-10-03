Депутат Оглоблина рассказала, что в октябре на огороде можно посеять свеклу и чеснок

Несмотря на то что осень постепенно крепчает, у россиян все еще есть шанс заняться огородом, и речь идет не только об уборке урожая. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в интервью Life рассказала, какие культуры можно сеять в октябре.

Важно правильно определить сроки посева, чтобы семена не успели прорасти до первых заморозков. Для большинства растений требуется температура не ниже +5 градусов для прорастания.

Лучше всего высаживать их, когда температура опустится до 1-3 градусов и стабильна в течение нескольких дней. Наиболее популярны среди дачников холодостойкие культуры, такие как свекла, укроп, морковь, салат, пастернак, чеснок и другие.