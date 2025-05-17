Депутат объяснил необходимость индексации тарифов ЖКХ на 11,9%

С 1 июля 2025 года в России планируют повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 11,9%. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью РИА «Новости» .

«С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше», — сказал Якубовский.

По его словам, увеличение платы необходимо для обновления инженерных сетей, многие из которых находятся в аварийном состоянии. Индексация поможет обеспечить устойчивую работу коммунальной инфраструктуры и избежать серьезных сбоев в будущем.