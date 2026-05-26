Депутат Новиков предложил ввести скидку для иногородних абитуриентов на проживание в отелях

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Новиков предложил ввести скидку до 50% на проживание в отелях для абитуриентов, которые приезжают из других городов для поступления в вузы. Об этом написало радио Sputnik .

Парламентарий планирует обратиться в Российскую гостиничную ассоциацию, чтобы узнать, готов ли бизнес поддержать такую инициативу. Новиков рассчитывает, что проект может быть реализован уже этим летом.

«Уверен, представители гостиничного бизнеса могли бы в рамках социального партнерства частично отказаться от прибыли за размещение таких гостей», — цитирует «Абзац» слова Новикова. Он считает, что это не только помощь талантливой молодежи, но и инвестиция в будущее отрасли.

Напомним, основной этап ЕГЭ-2026 начнется 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Резервные дни запланированы на 22–25 июня, а 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один любой предмет.