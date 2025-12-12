Депутат Новичков заявил о необходимости запретить конные прогулки в центре городов

Депутат Государственной думы Николай Новичков предложил запретить в России организацию платных конных прогулок в центральных районах городов. Об этом сообщил NEWS.ru .

По мнению парламентария, такое использование животных представляет опасность для прохожих, включая детей. Наряду с потенциальной угрозой для здоровья людей эксплуатация лошадей может вызывать физическое истощение самих животных и ухудшать условия их содержания.

«Однозначно, необходимо прекратить использование животных на улицах наших городов с целью сбора денежных средств, какими бы благими намерениями этот сбор денег ни подкреплялся», — отметил Новиков.

Как пояснил депутат, поддерживать инициативы помощи животным следует гуманными методами, исключающими жестокое обращение.