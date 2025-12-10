Депутат Новичков заявил о необходимости передать рехабы под управление Минздрава

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать российские реабилитационные центры под управление Минздрава. Об этом сообщил NEWS.ru .

По мнению парламентария, отсутствие контроля и недостаточная квалификация сотрудников — основные проблемы рехабов.

«Наведение контроля здесь совершенно необходимо. Если та или иная организация предоставляет оздоровительные процедуры, то она должна соответствующим образом лицензироваться», — подчеркнул Новичков.

Он также отметил, что такие центры должны иметь квалифицированных сотрудников с медицинским или психологическим образованием. Депутат указал на способность ведомства навести порядок в данной сфере.