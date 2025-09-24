Депутат Новичков предупредил, что повышение НДС может сказаться на конечных ценах для потребителей

Госдума рассмотрит вопрос о повышении НДС с 20% до 22%, что может сказаться на конечных ценах для потребителей. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Новичков в интервью Life.ru .

«Отразится, потому что теперь в стоимость товара будет заложено 2% НДС. Не отразится это на товарах, где есть высокая конкурентность. Если рынок конкурентный, то прямого повышения не будет. К сожалению, большинство товаров первой необходимости к таковым не относится», — отметил Новичков.

Депутат подчеркнул, что дефицит предложения требует государственных инвестиций в производство основных товаров.

Напомним, Министерство финансов РФ предложило увеличить основную ставку НДС. Льготная ставка в 10% для социально значимых товаров останется без изменений. Поправки в Налоговый кодекс уже направлены в правительство. В случае одобрения изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.