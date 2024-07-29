Депутат Нилов заявил о постоянном характере проблем с ненормированным рабочим днем в России

Депутат Госдумы и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал свой новый законопроект, касающийся ограничения времени ненормированной работы в России. Об этом сообщил «Ридус» .

По словам Нилова, проблема ненормированного рабочего времени в стране существует на постоянной основе. А в последнее время она усугубляется на предприятиях из-за нехватки рабочей силы, что приводит к повышенной нагрузке.

Депутат добавил, что, судя по поступающим обращениям, работники давно сигнализируют о проблеме. Работодатели, используя режим ненормированного рабочего дня, часто заставляют сотрудников работать ежедневно, что подталкивает людей к увольнению по собственному желанию. Либо же они экономят на фонде заработной платы, распределяя обязанности между оставшимися работниками и истощая их ресурсы, отметил Нилов.